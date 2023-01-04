Çorum'da kömür ve odunculardan uyarı

Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, kış aylarında hava kirliliğinin artmaması için tüketicileri menşei belli olmayan kömür almamaları konusunda uyardı.

Kömür ve Odun Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Halit Bölükbaş ile birlikte açıklama yapan Dernek Başkanı Osman Şahin, Çorum’da ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlarla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler hakkında bilgiler verdi. Çorum’un hava kirliliği yönünden yüksek kirlilik potansiyeli olan iller sınıfından bulunduğuna dikkat çeken Osman Şahin, Çorum’da hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle Mahalli Çevre Kurulu tarafından özellikle kömür yakıtı ile ilgili bir takım tedbirlerin alındığını belirtti.

Çorum’da satışı yapılacak ithal ve yerli kömürlerin satışını yapan işyerlerinde uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi gibi bazı belgelerin bulundurulmasının zorunlu olduğunu anlatan Osman Şahin, katı yakıt satışı yapan veya yapmak isteyen firmaların üretici firmalarla sözleşme yapması gerektiğine işaret ederek dernek üyelerini bu konuda uyardı.

Çorum’da hava kirliliğinin yaşanmaması için herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Osman Şahin, “Çorum sadece merkezden ibaret değildir. Tüm ilçe ve köylerimizde de ısınma amaçlı kullanılan yakıtların türlerine dikkat edilmelidir. Çorumlu hemşehrilerimizi birlikte yaşadığımız ve havasını birlikte teneffüs ettiğimiz memleketimize karşı sorumlu davranmaya çağırıyorum. Lütfen işyerlerimizde meslektaşlarımız menşei belli olmayan kömür satışı yapmasınlar. Vatandaşlarımız da menşei belli olmayan yakıtları satın almamaya özen göstersinler. Satın alacakları kömürün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere uyup uyulmadığına baksınlar.” dedi.

Kriterlere uymayan kömürlerin satışını yapan veya satın alıp kullanan hakkında tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığına dikkat çeken Osman Şahin, tüketicileri herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için menşei belli olmayan kömür satın almamaları konusunda uyardı. (Haber Merkezi)