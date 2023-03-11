Çorum'da köyüne dönmek isteyenlere 250 bin lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri" 2023 yılı başvuruları başladı.

Uzman Eller Projesi'ne başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan girişimciler, e-devlet şifrelerini kullanarak 8 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'a kadar "https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden online olarak başvurularını yapabilecek.

Başvuruda zorunlu olan belge ve dokümanlar da online yüklenecek.

Kırsalda yaşayan ya da kırsalda yaşayamayı taahhüt eden kişilere 250.000 TL'ye kadar hibe verilecek. Hibe programı kapsamında üniversitelerin ve liselerin şu bölümlerinden mezun olmak gerekiyor

Üniversite mezunları

Hayvancılık

Ormancılık

Gıda ve Su ürünleri

Lise mezunları