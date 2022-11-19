Çorum'da öğretmenler sınava girdi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bugün gerçekleşiyor.

Çorum'da binlerce öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için ter döküyor.

81 ilde bin 489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleşen sınav, Çorum'da da saat 10.00 itibariyle başladı. Sınava giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salona yerleştirmelerin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09:30’da sınava katılacakları binada hazır bulundu.

Kapıların açılmasıyla aday öğretmenler, polisler tarafından yapılan üst aramasının ardından sınav salonlarına giriş yaptı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 12:13