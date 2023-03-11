Çorum'da otobüslerde kredi kartı dönemi

FATİH BATTAR

Toplu taşımada temassız kart kabulü sağlayan Visa ve Mastercard Temassız Toplu Taşıma uygulaması Çorum’da da başlıyor.

Artık toplu taşımada kredi kartı kullanılabilecek. Visa ve Temassız Mastercard uygulamasının geçerli olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bozuk para ya da biletle uğraşmadan, temassız özelliği olan Mastercard kartlarıyla yapabiliyor.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi, yolculara otobüslerde kredi kartlarından ödeme imkânı sundu.

Ödeme yöntemi kapsamında tüm Visa ile Master kredi, banka ve ön ödemeli kartlarının geçerli olduğu ifade edildi .

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Ulaşımı kolaylaştıryoruz. Alışverişlerinizde kullandığınız temassız özellikli banka kartınızı tüm toplu ulaşım araçlarımızda kullanabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulamanın önümüzde hafta vatandaşların hizmete sunulması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023, 12:51