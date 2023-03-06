Çorum'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pidenin fiyatı belli oldu.

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, geçtiğimiz yıl 5 liradan satılan boş pidenin bu yıl 200 gram olarak 5,5 liraya satılacağını söyledi.

Yine geçtiğimiz yıl 6 liradan satılan yumurtalı-susamlı pidenin ise bu yıl 200 gram olarak 7,5 liradan satılacağını belirten Seyit Arslan, ülkemizin kötü günlerden geçtiğini ve bu yüzden Çorumlu fırıncı esnafları olarak aşırı zam yapmaktan kaçındıklarını kaydetti.

Oda Başkanı Arslan ayrıca, şimdiden tüm Çorum halkının Ramazan ayını kutlayarak, fırıncı ve simitçi esnafına da hayırlı ve bol kazançlar temenni etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 12:12