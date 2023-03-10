Çorum'da şap aşısı yaptırmayana 46 bin lira ceza

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliğinin durdurulduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Erdem Kolabaş, Türkiye’de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin ülke genelinde alındığını, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı il içi ve il dışı tüm hayvan hareketliliğinin ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulduğunu ve hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiğini söyledi.

Ayrıca, işletmeye hastalık bulaşma ihtimaline karşı hastalık sürecinde alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, hayvanlara şap aşısı yaptırılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kolabaş, “İdari ve fenni tedbirlere uymayanlar hakkında 46.159,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yol kontrollerinde hayvan hareketlerine uymayanlara idari işlem uygulanacaktır.” dedi. (Haber Merkezi)