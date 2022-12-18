Çorum'da sınıf öğretmeni hastalığa yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum’da Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda görev yapan 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Şehnaz Gerdan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören Şehnaz öğretmen, bugün hayata gözlerini yumdu.
2 çocuk annesi sınıf öğretmenin genç yaşta vefatı eğitim camiasını yasa boğarken, merhumenin cenazesi 19 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verilecekGüncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022, 20:27