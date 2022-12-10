Çorum'da sürücü kurslarında yer kalmadı!

FATİH BATTAR

Yeni yılda ehliyet fiyatlarında ciddi artış bekleniyor.

Zamsız tarifeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sürücü kurslarına akın etti.

Edinilen bilgilere göre Çorum'da hemen hemen bütün sürücü kurlarında kayıt alımının sona erdiği öğrenildi. 2023 yılında ehliyet almanın bedelinin yaklaşık 10 bin liraya bulacağını duyan vatandaşlar, hemen sürücü koşarken, bazı vatandaşlar kayıtların dolu olması nedeniyle fırsatı kaçırmanın burukluğunu yaşadı. Çorum'da eşini sürücü kursuna yazdırmak isteyen bir vatandaş; "Yeni yılda ehliyet çıkarmanın maliyetini yüksek olduğunu duyunca kayıt olmaya karar verdik ama 4-5 sürücü kursuna gitmemize rağmen hepsinde kayıtlar dolmuştu. Başka yerlere de bakacağız ama fazla ümidimiz yok. Kayıt olmazsak artık yeni yılda 10 bin lirayı göze alacağız." dedi

2022 yılında 130 TL olarak ödenen yazılı sınavın yanı sıra, yazılı sınav geçildikten sonra 160 TL direksiyon sınav ücreti ödeniyor. Kurs ücreti ise ortalama 7 bin TL. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Durum böyle olunca, 2023 yılında B sınıfı bir ehliyetin maliyetinin 10 bin TL’nin üzerine çıkacağı hesaplandı.

Motosiklet ehliyeti kaç TL olacak?

2023 yılı itibariyle, motosiklet kullanmak amacıyla alınan A sınıfı ehliyet harcı, 370 TL, 825 TL 87 kuruşa yükselecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 12:37