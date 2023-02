Çorum'da WiiHom ile evler artık daha akıllı

Çorum'da elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Barkoç'un Karadeniz Bölge Bayiliği'ni yaptığı Wiihom Akıllı Ev Sistemleri, Çorum'un en çok tercih edilen akıllı ev sistemleri markası oldu.

"Daha Akıllı Bir Yaşam" sloganıyla herkesin akıllı ev sistemlerine sahip olmasını hedefleyen Wiihom; ileri teknolojiyi uygun fiyatla birleştirip yaşam alanlarınızda güvenlik, konfor ve tasarruf sağlamakta.

2019 yılından bu yana Çorum'da yaklaşık 1500 daire ve 150 adet villaya kurdukları sistemle akıllı ev haline getirdiklerini anlatan Barkoç, artık tek bir telefon tuşuyla bütün evin istediği gibi yönetildiğini ifade etti.

Çorum halkının akıllı ev sistemlerine yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Barkoç, profesyonel ekip, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı, satış sonrası teknik hizmetlerle Çorum halkının en çok tercih edilen marka olduklarını söyledi.

Wiihom akıllı ev sistemleri donanım olarak yüzde 65, yazılım olarak ise yüzde100 yerli bir firma olduğunu belirten Barkoç; "Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirkten sonra akıllı ev projesi ile ilgilendim ve araştırma içerisine girdim. Araştırmalarım sonucunda kaliteli ürünü uygun fiyata sunan Wiihom akıllı ev sistemleri ile tanıştım. İlk olarak da Çorum halkını akıllı ev ile tanıştırdım daha sonra bölgede çok ilgi duyulan bir proje oldu biz Karadeniz bölgesine açıldık ve Karadeniz bölge bayisi olarak diğer illerde il bayilerimizle birlikte hizmet ediyoruz. Wiihom akıllı ev sistemleri donanım olarak yüzde 65, yazılım olarak ise yüzde 100 yerli bir firma. Dolayısıyla bu teknolojiyi bölge halkımıza getirmekten gurur duyuyorum." dedi

Teknolojinin gelişimiyle Türkiye'de akıllı evlerin sayısı hızla arttığını belirten Barkoç; "Evinize uygulayacağınız akıllı ev sistemleriyle mobil cihazınızdan dairenizi kontrol etmeniz mümkün. Siz yoldayken evinizi ısıtabilir, müziğinizi açabilir, fırındaki yemeğinizi pişirebilirsiniz. Akıllı ev sistemleri sayesinde günlük yaşantınız daha da düzene girer ve bu sayede kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Enerji tasarrufuyla hem yarına daha güzel bir gelecek bırakıp hem de giderlerinizi kısmış olacaksınız. Hırsızlık, yangın, su baskını ve benzeri durumlarda daha erken müdahale ve tedbir sistemleriyle kendinizi daha da güvende hissedeceksiniz. Evde daha az yorulup daha konforlu yaşam keyfi sunuyoruz. Evinizde daha eğlenceli bir hayat olacak ve evde vakit geçirmekten daha çok keyif alacaksınız." diye konuştu

Evini akıllındırmak isteyen tüm Çorum halkını Kunduzhan Mahallesi Çiriş 1.Sokak (Ziraat Odası Başkanlığı arkası) numara 13/2 adresindeki Barkoç Mühendislik, Wiihom Akıllı Ev Sistemleri'ne beklediklerini aktaran Barkoç, bilgi almak isteyenlerin 0 364 777 07 08 yada 0 507 767 07 08 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini söyledi.

Şirket bünyesinde çalışan Karadeniz Bölge Pazarlama Müdürü Mustafa Kartal, Teknik İşler Sorumlusu Mustafa Güvelek, Genel Koordinatör Enes Uysal, Wiihom teknolojisi hakkında şu bilgileri verdiler;

Wiihom Akıllı Ev sistemleri Karadeniz Bölge Pazarlama Müdürü Mustafa Kartal

Wiihom Akıllı ev sistemlerinde, aydınlatma, ısıtma, güvenlik, perde, panjur, garaj kapısı, havuz ısıtma, bahçe sulama,tüm kapı kilit sistemleri,su vanası aç kapat, gaz vanası aç kapat, elektrik aç kapat,iklimlendirme (klima, havalandırma, kombi kontrol) vs. ev aletlerinin yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemlerdir. Akıllı ev teknolojisinde kurulan sistem akıllı cep telefonu ya da tablet gibi cihazlarınıza bağlanarak evde veya evden çok uzakta iken sistemi yönetebilmenizi sağlar.

Wiihom Akıllı ev sistemleri sayesinde evimizde % 30 'a varan enerji tasarrufu sağlamakla birlikte ciddi bir konfor ve güven katıyor.

Günümüz de Wiihom Akıllı ev sistemlerine Bölgemizde çok fazla talep gelmektedir. Bunun Sırrının her bütçeye uygun paketlerin olması yenilikçi teknolojimiz sayesinde Doğru projeye doğru ürünler vererek ekonomik çözümler ,ödeme kolaylıkları sağlayarak konforlu ve kaliteli güvenli yaşamın kapısını siz değerli kullanıcılarımızın hizmetine sunuyor olmamız en fazla tercih sebebimiz olduğuna inanıyoruz.

Diğer markalarda zorlu alt yapı, kablo kirliliği tek merkezden kontrol edememek gibi yetersiz teknik hizmet, yetişkin teknik personel olmaması da bizi rakiplerimizden bir hayli üst sıralara çıkarmaktadır.

Projenin Elektrik Alt yapısına müdahale etmeden kablosuz ürünlerimiz sayesinde projeye kolay kurulum pratik çözümler üreterek proje sahibine ciddi tasarruflar sağlamaktadır.

Mevcut oturulan daire,villa kısacası tamamlanmış tüm yaşam alanlarını akılladırabilmek sadece Wiihom Akıllı ev sistemleri ile mümkün olduğunu bunu yapabilen tek Akıllı ev firması olduğumuzu ücretsiz keşif yapabileceğimizin altını çizmek isterim. Bütçenizi yormadan her türlü konutlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bölgemizde prestijli projelerin çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. çorum Başta olmak üzere Karadeniz Bölgesine teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

Wiihom Genel Koordinatörü Enes Uysal

Ben Enes Uysal. Barkoç Mühendislik bünyesinde Wiihom Akıllı Ev Sistemleri Karadeniz Bölge Bayii Genel Koordinatör görevini üstlenmekteyim. Amasya Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Sonrasında yurt dışında 1 yıl proje yönetimi ve liderlik eğitimi aldım. 2 yıl bir Türk şirketinde koordinatörlük yaptım. Barkoç Mühendislik olarak Karadeniz bölgesinde bayiilik çalışmaları yürütüyorum. Amacımız bölgenin her yerinde hizmet vermek ve Wiihom Akıllı Ev Sistemlerini olabildiğince herkesin çok kolay bir şekilde erişebilirliğini sağlamak. Bu sektörde daha önce çok fazla bilgi kirliliği yaşandı. Biz Wiihom Akıllı Ev sistemleri olarak akıllı sistem olarak adlandırdığımız otomasyon sistemlerini her kesimin rahatlıkla erişebileceğini ev, ofis, dükkan gibi her türlü konut veya iş yerlerinin konfor, tasarruf ve güvenlik mottosu ile yola çıkarak yerli firmamızı tüm herkesin kullanımına sunmayı hedefliyoruz.

Wiihom Akıllı Ev Sistemleri Karadeniz Bölge Bayi Teknik Müdürü Mustafa Güvelek

Ben Mustafa Güvelek. 20 yıldır elektrik ve otomosyon teknisyeni olarak ilimizde çalıyorum. Son yıllarda akıllı ev sistemlerine yoğun ilgi dikkatimi çekti ve bu alanda yoğunlaşmaya başladım. 1 yılı aşkın zorlu eğitim sürecinden sonra teknik hizmet müdürü olarak Wiihom akıllı ev sistemlerinde çalışmaktayım.

Firmamız Karadeniz Bölge Bayi olarak 8 ilde bayilerimize teknik destek ve montaj konusunda destek vermekteyim. Hızlı dinamik ve pratik çözümlerimiz sayesinde teknik servisimiz diğer firmalardan açık ara öndedir.

Wiihom Akıllı Ev Sistemlerinde kablosuz alt yapı ve güçlü haberleşe sistemi sayesinde kaliteli, güvenli ve konforlu bir yaşamın anahtarını siz saygı değer iş ortaklarımıza sunuyoruz. Bölgemizde prestijli projelerin çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. çorum Başta olmak üzere Karadeniz Bölgesine teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 16:32