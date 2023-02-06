Çorum, deprem bölgesi için seferber oldu

Çorum'da Çorum Belediyesi, kamu kurumları, esnaf odaları, sanayiciler, STK'lar ve vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından seferber oldu.

Çorum Belediyesi arama kurtarma ekibi ve yardım araçları sabah saatlerinde deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a arama kurtarma ekipleri, mobil ikram aracı ve yardım malzemelerinin gönderildiğini açıkladı.

Aşgın, “Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatlarımızı vererek hazırlıklarımızı çok kısa bir süre içerisinde hamdolsun tamamladık. Çorum Belediyesi olarak İtfaiye Müdürlüğümüzden 9 personelimizi tüm donanımlara sahip 2 aracımız ve ilk müdahale ekipmanlarıyla birlikte Adıyaman’a gönderdik. Arama kurtarma ekibimizin ardından da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden 6 personelimizi mobil ikram ve gıda paketi dağıtacak aracımızla birlikte bölgeye hareket etti. Ayrıca enkaz ve kurtarma çalışmaları için 1 mobil vinç, 1 kepçe ve 1 tır ile birlikte 6 personelimiz deprem bölgesine gönderildi. Çorum Belediyesi olarak toplamda 21 personelimiz ve 7 aracımızla bölgeye intikal ediyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle büyük afetlerle bizi imtihan etmesin.” dedi.

Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine çağrıda bulunarak katolitik soba ve tüplü ısıtıcılara acil ihtiyaç olduğunu belirterek, ihtiyaç fazlası veya kullanılmayan tüplü ısıtıcıların fuar alanına teslim etmeleri istendi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 12:15