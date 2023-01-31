Çorum ekonomide alarm veriyor!

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 2 milyar 650 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran Çorum, 2022 yılında bu sefer ithalatta rekor kırdı.

Çorum’da geçtiğimiz yıl 3 milyar 842 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Çorum ithalatta Türkiye’de 9.sırada yer aldı.

Çorum’un ihracat rakamları da düştü

2021 yılında 2 milyar 633 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Çorum’da, 2022 yılında bu rakam 1 milyar 886 milyona kadar düştü. Çorum’da ihracat rakamları düşmesine rağmen Türkiye’de en fazla ihracat yapan 16 il arasında yer almayı başardı. İhracatta bölgede Samsun, Tokat, Amasya ve Yozgat gibi illeri yine geride bırakan Çorum’un, yeni yatırımlarla ihracatta yeniden rekorlar kırması bekleniyor.

YENİ YATIRIMLAR İHRACATI UÇURUR

Yaklaşık 6 milyar liraya mal olacak barut, fişek ve kapsül fabrikalarının da bu yıl faaliyete geçmesiyle Çorum’un ihracatta Türkiye’de ilk 10 il arasına girmesi hedefleniyor. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan savunma sanayi yatırımları hem ilçenin hem de şehre büyük bir ekonomik gelir getirmesi bekleniyor. Öyle ki 2 bin 500 kişinin istihdam edilececeği fabrikalarda işsizlik, göç gibi büyük sorunlarında önüne geçileceği tahmin edilirken, bu fabrikaların Çorum’un ihracatına da ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.