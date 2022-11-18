Çorum Final’den rehberlik seminerleri

Çorum Final Eğitim Kurumları ara tatilde tüm öğrenci gruplarına rehberlik seminerleri düzenliyor.

Final Kurs Toplantı Salonunda yapılan semineri gerçekleştiren Rehber Öğretmeni Elif Coşkun, öğrencilere Liselere Giriş Sınavı tanıtımı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı tanıtımı yaparken ayrıca Etkili Test Çözme Teknikleri konusunda da öğrencileri bilgilendiriyor.

Öğrencilerin bu seminer çalışmalarından faydalanabilecekleri çok şey olduğunu kaydeden Coşkun, “Öncelikle sınavların mantığının anlaşılması gerekli. Bu sınavlar nasıl sınavlardır? Bunlara bakılmalıdır. Sonrasında ise test teknikleri öğrenilirse öğrenci başarısına katkı sağlayacaktır”dedi. (Haber Merkezi)