Çorum Hac Umre Organizasyon yeni yerinde

FATİH BATTAR

Daha önce Üçtutlar Mahallesi Osmancık 1.Sokak numara 4 adresinde hizmet veren Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentesi, Kunduzhan Mahallesi Zarif Hoca Sokak numara 2 adresindeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Çorum’da 10 yıldır Hac ve Umre organizasyonu ile binlerce vatandaşı kutsal topraklara göndermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahipleri Mehmet Lek, İsmail Karal ve oğlu Ali Karal, yeni dönemde hac ve umre kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Firma olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kayıtlı ve A grubu seyahat acentası olduklarını aktaran İsmail Karal; “Çorum’da 10 yıldır hac ve umre yapmak isteyen vatandaşlarımızı kutsal topraklara götürüyoruz. Firmamız TÜRSAB’a kayıtlı olup, 10 yıldır kutsal topraklara götürdüğümüz müşterilerimiz referanslarımızdır.” dedi

Pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hac ve umre ibadetlerinin yerine getirilemediğini belirten Karal, Suudi Arabistan’ın Kovid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır durdurduğu umre ziyaretlerinin yeniden başlamasıyla Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat Acentası olarak yeniden kayıtlara başladıklarını söyledi.

İlk kafilenin 19 Ekim’de Çorum’dan yola çıkacağını belirten Karal; “İslam'ın doğduğu kutsal topraklarda Peygamber Efendimizin izlerini takip edeceğiniz hac yolculuğu, hayatınız boyunca yerine getirmeyi düşlediğiniz manevi bir seferdir. Bu kutsal görevi yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, Çorum Hac Umre Organizasyon ile deneyimli hocaları, güvenli ve konforlu bir hac süreci geçirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca kutsal topraklara varış anından itibaren tüm ulaşım ve transferler araçlarla sağlanmaktadır. Çorum Hac Umre Organizasyon fakıyla Huzura Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız için kayıtlarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.