Çorum KOSGEB yeni binasına taşındı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı Çorum İl Müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek.

Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre yıllardır Organize Sanayi Bölgesi'nde Çorumlu girişimcilere destek ve hizmet veren Çorum KOSGEB, dün itibariyle Valilik Ek Bina 1.katında hizmetlerini sürdürmeye başladı.

1995 yılında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerine başladı.

1999 tarihinde Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yapılan 49 yıllık bedelsiz tahsis anlaşması ile birlikte Çorum-Ankara karayolu üzerinde Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteriyordu.

Girişimci iş insanlarına verdiği destektelerle Çorum'da yüzlerce kişiyi patron yapan KOSGEB İl Müdürlüğü yeni yerinde yeni desteklerle iş hayali kuran girişimcilerin ortağı olacak.





Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 18:26