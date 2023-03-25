Çorum Oto Pazarı'nda satıcı çok, alıcı yok

FATİH BATTAR

Çorum’da her Cumartesi günü hastane karşısında kurulan ikinci el oto pazarında satıcı çok iken satışlarda durgunluk yaşanıyor.

Araçlarını satabilmek için sabahın erken saatlerine açık oto pazarına gelen araç satıcıları, vatandaşların fiyatların yüksek olmasından dolayı arabalara yanaşamadığını söyledi.

Kaç haftadır araba pazarına geldiğini ama aracının satamadığını dile getiren bir vatandaş, arabaları soranların olduğunu fakat alıcı çıkmadığını belirtti.

Koskoca oto pazarında sabahtan beri sadece bir arabanın satılabildiğini belirten Ahmet Önder isimli bir vatandaş; “Sabahtan beri buradayız. Birkaç tane arabanın satıldığını gördüm. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasa daha çok araba satılır. Benim arabama da müşteri çıktı ama fiyat konusunda anlaşamadık. Buraya gelen çoğu vatandaş da zaten bakıp bakıp gidiyor.” dedi

Önümüzdeki günlerde ikinci el araba fiyatlarının daha da artacağını söyleyen başka bir vatandaş da şimdi araba alanın daha kazançlı çıkacağını ifade etti.