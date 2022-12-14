Çorum TOKİ kura çekimi canlı izle

M.BURAK YALÇIN

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Çorum’da inşa edilecek 1952 konutun hak sahipleri için kura çekimi yapılıyor. Projeye 12 bin 446 vatandaşın başvuru yaptığı belirtildi.

ORTAKÖY, LAÇİN VE AŞDAĞUL KURA DIŞI KALDI

Devlet Tiyatro Salonu’ndaki kura çekiminde, merkez başta olmak üzere Osmancık ve Sungurlu ilçelerindeki hak sahipleri belirlendi. Ortaköy, Laçin ve Aşdağul ise başvuru yapılmadığı için kura dışında kaldı.

Kura törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

KURA ÇEKİMİ YARIN SONA ERECEK

Alaca, Kargı, İskilip, Mecitözü, Bayat, Uğurludağ ve Dodurga’nın kura çekimleri ise yarın yapılacak.

Noter denetimindeki kura çekiminin sonuçları "e-devlet"ten yayınlanacak.

Kura çekimini izlemek için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 12:21