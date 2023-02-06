Çorum'un 5 yıldızlı SPA Merkezi Anitta Otel'de hizmet veriyor

FATİH BATTAR

Anitta Yaşam Club, suyun rahatlatıcı ve arındırıcı etkisini, minimal ve standartlara uygun şartlarda sunuyor. Alanında uzman personelle, tüm yorgunlukların su gibi akıp gitmesini sağlıyor.

Birinci sınıf sağlıklı yaşam hizmetleri ve benzersiz Anitta SPA uygulamaları ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Anitta Otel Yaşam Kulüp LP SPA İşletme sahibi Murat Kuşcu; "Alanında uzman personelimiz ile tüm yorgunluklarınız üzerinizden su gibi akıp gidecek. SPA Merkezi, Kapalı Havuz, Fitness Salonu, Türk Hamamı, Sauna ve Fin Hamamı gevşemenizi sağlamak ve keyifli vakit geçirmeniz üzere siz konuklarımızı bekliyor. Yenilenen son model Fitness ekipmanları ile gerek bünyesinde ağırladıkları konuklar için, gerekse de dışarıdan gelen üye müşteriler için güç antrenmanları yapabileceği, vücudunu esnetebileceği, zihin-beden koordinasyonunuzu geliştirebileceği modern spor donanımları ve alanında uzman, vücut hedeflerine göre profesyonelce sizi yönlendirebilecek eğitmenlerle Fitness salonumuzla hizmet vermekteyiz." dedi

'Anitta Yaşam Club olarak çeşitli teknik uygulamalarla cilt ve vücut bakımlarınızı yüksek standarttaki ürün ve deneyimli, uzman ekibimizle gerçekleştirmekteyiz.' diyen Kuşcu; "Merkezimizde insan sağlığına hiçbir tehdit oluşturmadığı kanıtlanan Dr. Grandel ürünleri kullanılmaktadır. Her cildin kişiye göre değişen periyotlarda cilt temizliğine ve bakımına ihtiyacı vardır. Daha duru ve pürüzsüz bir cilt için sizleri cilt bakımına bekliyoruz. İhtiyaçlarınıza göre birçok alternatif sunabilmemiz için uzman ekibimizle irtibata geçebilir, dilediğiniz konuyu danışa bilir randevu alabilirsiniz. Cilt bakımı, ağda, manikür-pedikür, makyaj-gelin makyajı, solaryum, protez tırnak, kalıcı oje, kirpik lifting, kaş-bıyık alımı ve ihtiyaçlara göre diğer alternatifler… Yaşam Club SPA'da masaj hizmeti Uzakdoğulu uzman terapistler eşliğinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı

Anitta'nın huzur verici ortamında her mevsim yüzme keyfini doyasıya yaşandığını aktaran Kuşcu; "Yüzme havuzumuzun masmavi sularında günün tüm yorgunluğunu ve stresini atabilirsiniz. Geçmişten günümüze nesiller boyu ulaşan en güzel geleneklerimizden biri Türk Hamamıdır. Anitta Hotel, bu çok hoş ve anlamlı geleneğimizi yaşatmak ve yeni kuşakların da tanımasını sağlamak için " sultanlara layık" bir ortam hazırladı. Gün boyunca yorulan vücudunuzu dinlendirmek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak için Fin hamamımız sizi bekliyor. Buhar odası bakımı sonrası kaslarda ki ağrı ve sızılar azalır, cilt derinlemesine temizlenir ve ihtiyaç duyduğu nemi geri kazanır. Bakım sonrası kendinizi yenilenmiş, tazelenmiş ve yeni doğmuş gibi hissedeceksiniz. Anitta Hotel saunasın da optimum sıcaklıkla toksinlerinizi atacaksınız, sonrasın da alabileceğiniz bir soğuk duş ile kan dolaşımınız düzelecektir. Gerginliğinizin uçup gittiğini göreceksiniz. Kardiovasküler sisteminizi destekler, üst solunum yollarınızı rahatlatır ve cildinizdeki gözeneklerin temizlenmesini sağlar uykunuzu düzenler." şeklinde konuştu

Kuşcu, 0(364) 213 99 99-0534 443 60 19 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi ve randevu alınabileceğini sözlerine ekledi. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 19:17