Çorum'un bu ilçesi artık 24 saat izleniyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde Dodurga Belediyesi, ilçenin dört bir yanını MOBESE kameraları ile donattı.

İlçede yaşayan vatandaşların güvenliğini önemsediklerini ve bu nedenle ilçeyi kameralarla donattıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Aydın, “Cadde ve sokaklarımızdaki önemli ve kritik noktalara konan 27 kamera ile 24 saat boyunca ilçemizin güvenliği sağlanıyor. Uzak mahalleler başta olmak üzere şehir merkezinde de tüm mahallelere MOBESE kameraları kısa zamanda takılarak Dodurga ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlanmış olduk.” dedi.

Aydın, kameraların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama açısından, psikolojik olarak ta kendilerini rahat ve huzurlu hissetmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)