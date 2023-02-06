Çorum'un bu ilçesinin nüfusu 2 kişi arttı

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Çorum'un nüfusu 524 bine düştü.

Geçtiğimiz yıl 526 bin olan Çorum nüfusu bu yıl 2 bin 152 kişi daha azalarak 524 bine düştü. TUİK 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye nüfusu Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

MERKEZ NÜFUS 265 KİŞİ ARTTI

Çorum nüfusu her yıl kan kaybetmeye devam ediyor.

2000 yılında 567 bine kadar yükselen Çorum nüfusu, 2022 yılında 524 bine kadar düştü. Açıklanan verilere göre nüfusu etkileyen havaalanı, hızlı tren gibi ulaşım ağlarının bulunmadığı Çorum'da geçtiğimiz yıl 298 bin 796 olan merkez nüfus bu yıl 299 bin 61’e yükseldi.

3 İLÇENİN NÜFUSU ARTTI

İlçelerde ise geçtiğimiz yıla oranla nüfusta düşüş sürüyor. 14 ilçeden sadece 3 tanesinin nüfusu artarken, 11 ilçenin nüfusu azaldı. Nüfusu artan üç ilçe ise Sungurlu, Kargı ve Oğuzlar oldu. Sungurlu'nun nüfusu geçtiğimiz yıl 48 bin 28'ten 48 bin 296’ya yükseldi. Kargı’nın nüfusu ise 15 bin 334’den 15 bin 464’e yükseldi. Oğuzlar’ın nüfus ise sadece 2 kişi arttı.

Geçtiğimiz yıl 4 bin 894 olan Oğuzlar’ın nüfusu bu yıl sadece 2 kişi artarak 4 bin 896 oldu.

Çorum’un ikinci büyük ilçesi Osmancık'ta, geçtiğimiz yıl 43 bin 634 olan nüfus bu yıl 43 bin 297’ye düştü.

İŞTE İLÇE NÜFUSLARI;

Alaca 29 bin 929

Bayat 14 bin 615

Boğazkale 3 bin 584

Dodurga 5 bin 265

İskilip 29 bin 643

Kargı 15 bin 464

Laçin 4 bin 211

Mecitözü 13 bin 840

Oğuzlar 4 bin 896

Ortaköy 6 bin 264

Osmancık 43 bin 297

Sungurlu 48 bin 296

Uğurludağ 5 bin 765

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 19:17