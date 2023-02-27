Çorum zirveye oynuyor!

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz yıllarda ihracatıyla büyükşehirleri bile geride bırakan Çorum, şimdi de ithalatıyla Türkiye’de zirveye oynuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çorum’da, 2023 yılı Ocak ayında 119,5 milyon dolar ihracat, 657 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

Çorum’un bir aylık ithalatı 500 milyon doları da geçti

Ocak ayında Türkiye’de en fazla ithalat gerçekleştiren 6.il oldu. En fazla ithalat gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Çorum oldu.

Çorum 119 milyon dolarlık ihracatıyla ise de Türkiye’de 17.sırada yer almayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 17:41