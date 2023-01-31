Çorum’a Orman Okulu açılıyor

FATİH BATTAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol kapsamında Çorum’a Orman Okulu açılacak.

Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak amacıyla DOKAP projesi kapsamında Çorum'da açılacak olan Orman Okulu'nun protokolü İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve DOKAP Başkanı Haka Gültekin tarafından imzalandı.

Orman Okulu’nda sıfır atık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring, ekolojik okuryazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, tarım eğitimi, hayvan bakım ve besleme, koleksiyonculuk, sportif tırmanış gibi modüller üzerinden temel derslerin eğitimi verilecek.

Çocukların doğal öğrenme teknikleriyle bilim, sanat ve matematik öğrenip sosyal yaşam becerilerini geliştireceği Orman Okulu’nda eğitimler interaktif bir ortamda verilerek çocukların doğa ve sorunlarına karşı duyarlılık, doğa ile ilgili sorunları tanımlama, araştırma, çözme, doğanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamalı kişisel gelişim konularında yetkin olmaları sağlanacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 18:44