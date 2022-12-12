Çorum'da 3 ilçenin Bölgesel Organize Sanayi hayali

FATİH BATTAR

2017 yılında gazetemizin de gündeme getirdiği 3 ilçenin Organize Sanayi isteği yeniden gündeme getirildi.

İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerini kapsayacak Bölgesel Organize Sanayi çalışması için sosyal medyadan kampanya başlatan ilçe halkı, üç ilçeyi kapsayacak Bölgesel Organize Sanayi’nin bölgesel kalkınmaya ve göçün önlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, milletvekilleri ve siyasilerden destek talebinde bulundu.

2017 yılında gazetemiz ‘Bayat OSB İstiyor’ başlı haberinin ardından ilçe STK’ları harekete geçerek AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’ya bir dosya sunmuştu.

Aradan geçen 5 yıla rağmen siyasilerden konu ile ilgili bir açıklama gelmeyince İskilip, Bayat ve Uğurludağ’da STK’lar konunun yeniden gündeme gelmesi için harekete geçti.

‘Artık özellikle büyük şehirlerde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin şehir içinde kalması sonucu yeni yerlere taşınmak için arayış içerisinde bulunmaları, İskilip,Bayat ve Uğurludağ ilçelerinin de zaman içerisinde doğalgaz ile buluşması ve bu ilçelerde konut sıkıntılarının giderilmiş olması ve özellikle Bayat’ın yatırımcılar için teşfik listesi içerisine alınması, artık bu üç ilçeyi ilgilendiren Bölgesel bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını zaruri hale getirmiştir.’ şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan STK’lar, İskilip Kayaağzı Köyü benzinliği ile Bayat Hacıbayram köyü arasında bulunan tamamen tuzlu(çorak) yapısı ile hiçbir şekilde tarıma elverişli olmayan ve hiç kamulaştırma sorunu olmayan üç ilçenin ortak noktası olan bu alanın OSB için tahsis edilebileceğini ifade ettiler.

Toplam 21 hektalık alana yapılacak OSB’nin İskilip’e 20 km, Bayat merkeze 12 km, Uğurludağ ilçesine Yerliköy üzerinden 26 km, Çorum’a 65 km en yakın demiryolu ağı olan Çankırı Germece 65 km, Ankara Esenboğa Havalimanına 166 km, Merzifon Havaalanına 129 km uzaklıkta bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu alanda kurulacak bir Organize Sanayi Bölgesi’nin hayvancılık, deri ürünleri, orman ürünleri, toprak ürünleri, tekstil ve hayvan ürünleri sektörleri için yatırıma uygun bir alan olduğunu dile getirdiler.

İskilip ve Bayat’ta bulunan kömür sahaları içinde yeni bir pazar olabileceğini aktaran ilçe halkı; “Organize Sanayi istihdam konusunda İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerine büyük katkı sağlayacak büyük şehirlere göçü önleyebilecektir. Çorum’un bu yakasını ilgilendiren ve üç ilçenin kaderini değiştirecek Bölgesel Organize Sanayi Bölgesi için birlik olma vakti geldi. Üç ilçenin siyasileri, sivil toplum dernekleri, iş adamları ve gücü sözü geçen herkes bu konu üzerine durmalı ve elinden gelen herşeyi yapmalıdır.” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 12:27