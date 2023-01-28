Çorum’da bu fabrikalara devlet desteği

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden Barut Fişek Fabrikası üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilmesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Destek kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi, sigorta prim desteği, personel desteği, kar payı desteği ve enerji desteği verilecek.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Çorum/Sungurlu'muzda Barut Fişek Fabrikası üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilmesine ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda devletimizce; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta pirimi desteği, personel Desteği, kar payı desteği, enerji desteği sunulacak. Devletimiz var olsun.Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Tek kalemde yapılan 7 milyar liralık en büyük savunma sanayii yatırımı, Barut, Fişek Fabrikası(5 Fabrika); Barut, barutun hammaddesi olan nitroselülöz ve nitrogliserin ile fişek ve kapsül üretecek, 200 milyon Euro’luk ithalata son verecek, ordumuzun en temel ihtiyacını karşılayacak, ithalata katkı sunacak, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile ‘Türkiye yüzyılını hep birlikte kalkınmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şehrimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 12:40