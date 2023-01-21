Çorum’da kış ortasında bahar havası yaşanıyor

FATİH BATTAR

Son yılların en sıcak Ocak ayının yaşandığı Çorum’da termometreler bugün 15 dereceyi gösterdi.

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini sokağa attı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorum’da, vatandaşlar sokaklara akın etti. Aileleriyle birlikte bahardan kalma havanın tadını çıkartan vatandaşlar, parklarda çocuklarıyla beraber hoşca vakit geçirdi. Kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi en yoğun günlerinen birini yaşarken, deyim yerindeyse adım atacak yer bulunmadı.

Meteoroloji verilerine göre Çorum’da sıcak havanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.