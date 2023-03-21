Çorum’da Nevruz coşkusu

FATİH BATTAR

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile başlayan kutlama programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı. Daha sonra demir döven protokol üyeleri yumurta tokuşturdu. Gün boyu devam eden Nevruz coşkusu ip çekme, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Program Nevruz Halayı ile sona erdi.

Program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü İbrahim Ayaz; “Nevruz, yeni gün, yeni yılın ilk başlangıcı, baharın müjdecisi, "doğa bayramı" olarak kabul görür, Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, günlerin uzayıp sıcaklikların artmaya başladığı 21 Mart'a rastlamaktadır. Bu günlerde doğa da uyanıp canlanmaya başladığından Nevruz günleri, baharın da başladığı günlerdir. Nevruz, baharı, bolluğu ve bereketi müjdeleyen bir bayram, bir şenlik günüdür. Bütün bu önemli özellikleriyle Nevruz, Türk Dünyası'nda 2800 yıldır coşkuyla kutlana gelmiş olup halen de 200 milyonu aşkın Türk topluluklarında sevinç ve neşeyle kutlanmaktadır. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan bu anlamlı bayramı, sonsuza dek kutlayabilmemiz, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde yaşama isteğimize ve bilincimize bağlıdır. Tarihten, atalarımızdan gelen bu güzel geleneği, bu ortak kültür Nevruz bayramınızı kutlar değerimizi, sonsuza dek yaşatma arzumuzla saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.