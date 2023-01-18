Çorum’da ortaklık ruhu Saga ile yeniden hayat buldu

FATİH BATTAR

Bir zamanlar Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum, tekrar yeni ortaklık oluşumları ile dev yatırımlara imza atmaya başladı.

Saga Tüketim Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 71 girişimci, birikimlerini üretim ve istihdam alanında değerlendirerek, Çorum’a yeni bir marka kazandırdı.

Çorum OSB’de kurulan Soğuk Hava Deposu ve Dondurarak Kurutma Tesisi, ürün depolamaya ve dondurarak kurutma işlemlerine başladı.

KÜÇÜK BİRİKİMLER DEV YATIRIMLARA DÖNÜŞÜYOR

Tüm dünyayı saran ekonomik dar boğaza rağmen, küçük birikimlerini yeni istihdam alanları oluşturmak için bir araya getiren kooperatif üyeleri, kısa sürede hayata taşıdıkları yatırımla birlikte, Çorum’da ortaklık ruhunun yeniden dirilmesinin en güzel örneğini sergiledi.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU

Yapılan samimi sohbetlerde ortaya atılan küçük bir fikir, dostlar arasında sürdürülen istişareler ve güven ortamı üzerine tesis edilen Saga Üretim Tüketim Kooperatifi, oluşumu ve hayata geçirilişi bakımından, “Birlikten kuvvet doğar” sözünün en açık yansıması olarak Çorum yatırım tarihindeki yerini almayı başardı. İnanç, azim ve güven üzerine inşa edilen yapılanma, bugün 2 bin 500 tonluk bir tesisin doğuşuna vesile olurken, kurutulmuş gıda konusunda da Çorum’da yeni bir sektörün ilk fidanı oldu.

ÇORUM TARIMININ LOKOMOTİFİ OLACAK

Saga Üretim Tüketim Kooperatifi, sadece küçük birikim sahiplerine kazandırmakla kalmayıp, bölge çiftçisinin de önemli bir destekçisi olacak. Alım garantili üretim modeli ile çiftçilerle yapılacak sözleşmelerin bölge tarımının gelişimine ciddi katkılar sağlayacağına inanılan yatırım, özellikle ihracata yönelik ürünlerin daha kaliteli ve pazar paylarının daha yüksek olmasına imkan tanıyacak.

SAGA FRESH PAZARIN GÖZDESİ OLACAK

Kurutulmuş gıda konusunda önemli AR-GE çalışmalarına imza atan Saga Üretim Tüketim Kooperatifi, Saga Fresh markasıyla kurutulmuş gıda pazarın gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz üretimin başında olmasına rağmen, özellikle yurt dışı pazarına hitabeden ihracatçı firmaların dikkatini çeken Saga Fresh, önemli görüşmelerin ve bağlantılarının konusu olmayı sürdürüyor.

HERKES KAZANACAK

Saga Tüketim Kooperatif Başkanı Seyfettin Zengin, Saga’nın doğuş hikayesini anlatırken, temelde insanların birbirlerine olan güveninin yer aldığı ve bu değer üzerine inşa edilen Saga’nın sadece ortaklara kazandırmakla kalmayıp, üretim alanında çiftçiye kazandırırken, istihdam alanında açacağı kapılarla Çorum’un işsizlik oranının da düşmesine katkı sağlayacak.

SEYFETTİN ZENGİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

Çorum Valiliği bünyesinde sürdürdüğü başarılı çalışmalarıyla tanınan ve en son Etüd ve Proje İl Müdürü olarak Çorum’a önemli kazanımlar sağlayan Seyfettin Zengin, geçtiğimiz günlerde emekli olarak, Saga Tüketim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Çorum başta olmak üzere bölge çiftçisi için ve kendi yatırımcıları için önemli bir değer haline gelen Saga Tüketim Kooperatifi’ne ait soğuk hava deposu ve dondurarak kurutma tesisi, Seyfettin Zengin tarafından sevk ve idare ediliyor. Kooperatif ortaklarının tam desteğiyle yeni görevini, proje aşamasından bugünlere taşıyan Seyfettin Zengin, yoğun bir çalışma temposuyla yatırımı her geçen gün büyütüyor. Tesis tam kapasite olarak çalıştığında 100 kişilik istihdamıyla birlikte, çiftçilere ve bölge tarımına sağladığı katma değere, istihdam analında da değer katmış olacak. Tesisle ilgili daha geniş bilgi almak isteyen üreticileri OSB’deki adreslerine davet eden Saga Üretim ve Tüketim Kooperatifi Başkanı Seyfettin Zengin, ayrıca www.sagatk.com adesinden de üretim ve ürünler hakkında bilgi alınabileceğini duyurdu.