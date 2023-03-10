‘Çorum’da tarım arazileri korunmalı’

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, bir tarım şehri olan Çorum'da tarım arazilerinin korunması gerektiğini söyledi.

Şehrin bulunduğu bölgenin coğrafi açıdan bir tarım bölgesi olduğuna dikkat çeken Adem Özdemir, "5403 sayılı toprak kanunu ile toprağın korunması tarım arazilerini sınıflandırılması amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi amaçlanmaktadır. Geçmişe baktığımızda atalarımızın köyleri ve yerleşik oturum alanları için daima yamaç bölgelerini tercih ederek vadileri de tarıma ayırmışlardır." dedi.

"Çiftçiyi ve toprağı ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir" diyen Özdemir, "Atalarımız eski dönemlerde geçiş yollarını tarım arazilerini bölmeyerek kenarlarından götürmüşlerdir. Bu hareketleriyle tarımın kutsallığına değer vermişlerdir. Çiftçiyi ve toprağı ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir." diye konuştu.

Tarım arazilerinin parçalanmaması için Çorum Ziraat Odası olarak gerekli mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Özdemir, "Birkaç gün önce yerel basınımızda Cemilbey ve Ortaköy eski karayolu iptal edilerek ve Cemilbey'e ve diğer köylere ait tarım arazileri bölünerek yeni Cemilbey ve Ortaköy yolunun yapımının tasarlandığını öğrendik. Can biter birinci sınıf arazilerin parçalanmasına Çorum Ziraat Odası Başkanlığı olarak gönlümüzün razı olmayacağını belirtirken bu konuyu ilgili çözüm mercilerine ileteceğimiz konusunda kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi. (Haber Merkezi)