Çorum’dan 100 madenci deprem bölgesine gidiyor

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep gibi toplam 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çorum’dan 100 madenci, gönüllü olarak kurtarma ekiplerine katılmak için deprem bölgesine hareket etti.

Dodurga’da faaliyet gösteren madende çalışanlar Dodurga Belediyesi tarafından toplanan yardımları hem bölgeye ulaştıracak hem de arama-kurtarma çalışmalarına katılacak.

Kömür madenindeki vardiyalarının ardından toplanan madenciler işletmelerinden dualarla yolcu edildi. 100 kişiden oluşan madenci ekibinin deprem bölgesine doğru hareket edeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 19:50