Çorum’dan dünyaya bardak makinesi ihraç ediyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yavuz Makina, 30 ülkeye karton bardak ve baskı-kesim makineleri ihraç ediyor.

İhracat rekorları kıran Çorum’un başarılı firmalarını kaleme alan ekonomi dergisi bu kez Çorum’dan 30 ülkeye karton bardak ihraç eden Yavuz Makina’nın başarı hikayesini yazdı.

Dergiye konuşan Yavuz Makina Genel Müdürü Enes Yavuz, "Ülkemizde pek çok firmanın tedarikçisi olduğumuz gibi dış pazarlara da yaklaşık 100 makine ihraç ettik. 30 ülkeyle çalışıyoruz" dedi.

Yavuz, 2 yıl içinde yeni tesis yatırımı yapacaklarını söyledi.

3 FABRİKADA 150 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

"Kağıt bardak üreten firmalar için karton bardak ve baskı-kesim makineleri üretiyoruz" diyen Enes Yavuz, 3 fabrikada toplam 150 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yavuz, Teknolojiyi takip ederek büyüdük ve 150 kişiye istihdam sağlar hale geldik" dedi.

Firmanın İstanbul Bayrampaşa'da 1500 metrekarelik, Başakşehir'de 750 metrekarelik ve Çorum'da 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikaları bulunuyor İşletmelere son teknoloji karton bardak makineleri tedarik eden şirket çeşitli durumlarda bardak kağıdı da tedarik edebiliyor.

Çorum'dan dünyanın dört bir yanına karton bardak ve baskı makineleri ihraç eden Yavuz Makina üretimine son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda makine parkurunu güçlendirdiklerini dile getiren Yavuz Makina Genel Müdürü Enes Yavuz, 2022'de yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaparak mevcut kapasiteyi koruduklarına dikkat çekti. 2 yıl içerisinde yeni tesisle üretim kapasitesini genişletmek istediklerinin altını çizen Enes Yavuz. "Kurduğumuz yeni fabrika ile üretim kapasitemiz için büyük bir adım attık. 2021'de ise küresel açıdan kriz yaratan pandemiden etkilenmemek adına önemli adımlar attık. Hem yeni fabrikaya hem de eski fabrikamızda makine parkurunu güçlendirdik. Yakı zamanda tek kullanımlık ürünleri üreten maki neleri de imal etmeyi planlıyoruz. Ar-Ge mühendislerimiz; karton bardak ve baskı kesim makinelerinde, enerji tasarrufu ve üretim performansı bakımından dünya standartlarının üstüne çıkmak için çalışmaya devam ediyor ve önemli başarılara imza atıyor. En geç 2 yıl içerisinde yeni bir tesis kurmak ve ürün skalamızı daha da genişletmek istiyoruz. Yatırımlarımızın yeni tesis yatırımları olarak dönüş yapacağına inanıyorum" dedi.

'GEÇEN YIL 100 MAKİNE İHRAÇ ETTİK'

Yüksek üretim kapasiteli makineler üretmenin yanısıra farklı ölçekteki işletmelerin ihtiyacında karşılayabilecek modelleri ürün gamında bulundurduklarını aktan Yavuz; “Ülkemizde pekçok firmanın tedarikçisi olduğumuz gibi 2022’de dış pazarlara 100 makine ihraç ettik. Aynı zamanda 30 ülkeyle çalışıyoruz.” dedi

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK

Kağıt bazlı kek kalıbı, döner ve patates kutusu gibi ürünlerin yaygınlaşacağını söyleyen Yavuz, Ar-ge çalışmalarını bu projelere yoğunlaştırdıklarının altını çizdi.

Yavuz; Modern teknolojiyi takip ederek tüm tüm modellerimizi kusursuz hale getirmeyi planlıyoruz. Sektörde en iyi ürünlere sahip marka olarak bilinmek için makinelerimizin yüksek enerji tasarruflu olması gerekiyor ve bu bizim asli amacımız. Bir diğer hedef olarak da fabrikalarımızın giderlerini en optimum seviyeye getirerek yeni bir fabrika açmayı belirledik. Plastik ürünlerin kısıtlanmasıyla kağıttan salata kapları, patates kapları, kekkapları, döner kutuları gibi ürünler ülkemizde de yaygınlaşacaktır. Biz de firma olarak Ar-Ge çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. İlerleyen dönemde bu alanda öncü firma olarak anılmaktan mutluluk duyacağız" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 23:29