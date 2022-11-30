Çorumlu avukat örnek meyve bahçesi kurdu

FATİH BATTAR

Çorum'un Osmancık ilçesinde modern yöntemlerle meyve bahçesi kuruldu.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da Tarım Lisesi öğrencileri birlikte Avukat Osman Dinçer'e ait örnek meyve bahçesini gezerek, yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLERİNİ AKTARDI

Dinçer, Tarım Lisesi öğrencilerine uygulamalı olarak bodur elma ve bağ hakkında bilgi verdi.

Geçmiş yıllarda bahçesinde iklimsel olarak yetişmesine imkan verilmeyen birçok meyve ve sebzeyi yetiştirmesi ile tanınan Dinçer, 15 dönüm üzerine kurduğu meyve ve sebze bahçesinde iklimsel olarak yetişmesine imkan verilmeyen birçok meyve ve sebzeyi yetiştirmeyi başarmıştı. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduran Dinçer, bugün ise modern yöntemlerle örnek bir meyve bahçesi kurdu.