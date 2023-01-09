Çorumlu fenomen Survivor'a katılıyor

Çorumlu sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'a yarışmacı olarak katıldı.

15 Ocak tarihinde başlayacak olan yarışmada Gönüller takımında yarışacak Göker'in sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Halil İbrahim Göker kimdir?

Ağustos 1992'de Çorum'da dünyaya geldi. Aslen Çorumlu'dur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Asıl mesleği Edebiyat Öğretmenliğidir. Vine uygulaması ile geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Halil İbrahim Göker kısa süre içinde fenomen haline geldi.

Sosyal medyada Aykut elmas ile birlikte yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir. İlk oyunculuk deneyimini, 2013'te Tas Mektep'te yaşayan Göker, daha sonrasında da birçok projede oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını Nasıl Yani isimli yapım ile yakaladı.



Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 18:16