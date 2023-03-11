Çorumlu hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünden umre ziyareti için kutsal topraklara giden Hacı Halil Karaca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre umre ibadeti esnasında kalp krizi geçiren Hacı Halil Karaca, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Umre ve Hac sırasında vefat edenlerin kutsal topraklarda toprağa verildiği için Hacı Halil Karaca'nın da Arabistan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.