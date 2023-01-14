Çorumlu işadamı sektörünün en büyüğü olma yolunda

FATİH BATTAR

2014 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Karva Plastik & Termoform fabrikasını kuran Çorumlu işadamı Bayram Karaman, 17 bin metrekare alanda modern ve teknolojik tesislerinde yıllık 20 bin ton plastik levha üretimi ve 5 bin ton plastik levha şekillendirme kapasitesi ile sektörün en hızlı büyüyen işletmelerinden biri haline geldi.

1976 yılında Çorum’da doğan, evli ve iki çocuk babası Bayram Karaman, Karva Plastik & Termoform adındaki işletmesi hakkında şu bilgileri verdi.

“1996 Yılında Üniversite-Sanayi İşbirliği ile başlayan iş hayatımda Beyaz Eşya, Soğutucu ve Plastik Mamulleri üretim sektöründe 18 yıl çeşitli kademelerde mühendis, yönetici ve üst düzey yöneticilik yaptım. 2014 yılında Karva Plastik&Termoform’u kurdum. Karva Plastik ve Termoform olarak 2014 yılında Plastik Termoform şekillendirme ile başladığımız yolculuğa, 2015 yılında Endüstriyel Plastik Levha üretimini de ekleyerek devam ettik.

Hızlı ve kontrollü bir büyüme serüveni ile bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 bin metrekare alanda Modern ve Teknolojik Tesislerinde yıllık 18 bin ton Plastik Levha Üretim ve Termoform İşleme Kapasitesi ile Türkiye’nin son beş yılda alanında en hızlı büyüyen işletmelerinden biri haline geldik.

Karva; bugün itibariyle 100’den fazla çalışanı ile ağırlıklı makine iş gücünden yararlanarak 3 vardiya sistemiyle çalışmaktadır. Öğrenme ve gelişim ana mottomuzdur. Özgeçmişi kısa olmasına rağmen kurumsal gelişim sürecini hızlıca tamamlayarak bünyesinde bulundurduğu 15’ten fazla mühendis kadrosuyla tüm birimlerinde yatay yapılanma ile Yönetim Organizasyonunu tamamlamıştır. Yönetim Organizasyonunu; Üretim, Planlama, Kalite, Ar-Ge, Üretim Planlama, Dış Ticaret, Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları ile bağlamından ayırarak norm kadrolaşmasını tamamlamıştır.

Hizmet verdiğimiz başlıca sektörler; Beyaz Eşya Yan Sanayi, Soğutma, Banyo-Küvet, Mobilya, Reklam, Otomotiv, Çocuk Mobilyası, İnşaat, Seyahat ve Medikaldir. Tüm bu sektörlere ekstrüzyon plastik levha yanında şekillendirilebilir yarı mamül ürünler sağlamaktayız.

Karva, bugün itibariyle üretiminin %30’a yakın kısmını 25 ülkeye direk ihrac etmekle beraber, yan sanayi olarak hizmet verdiği global çaplı beyaz eşya ve mobilya üreticileri işbirlikçileri ile ülke ihracatına katkı sağlamaktadır.

Karva, üretim sektörlerinde çok geniş bir yelpazeye hitap ettiğinden, ürettiği ekstrüzyon plastik levhalarda kullanım yeri ve amacına uygun olarak çeşitli stabilizatörler, UV (Ultraviyole), antibakteriyel, antimikrobiyal, flame retarder (alev geciktirici), anti-scratch (çizilme koruyucu) katkılar ve özellikler katarak müşteri talebi doğrultusunda üretim yapmaktadır.

Müşterimizin ve nihayetinde işbirlikçilerimizin olası yaşayacağı bir kalite sorununun kendi sorunumuz olacağı varsayımıyla hareket etmekteyiz. Bu nedenledir ki toplam kalite yönetimi ve süreklilik vazgeçilmezimizdir. Yine, satış sonrası hizmette, saha teknik destek ekiplerimizle yerinde uygulamalara önem vermekteyiz. Üretim için kullandığımız hammaddelerin tamamını 1.derece üreticiden tedarik etmekteyiz. Bu bağlamda dünya çapında LG, Trinseo, Ineos, Sabic, Sumitomo vb. gibi dev plastik üreticilerinden direk alım yapmaktayız.

2022 yılı yatırım açısından oldukça verimli geçmektedir. İlk çeyrekte sektöre olan inancımızı perçinleyen, yeni bir ekstrüzyon levha hattı ile hat sayımızı üçe çıkardık. İkinci çeyrekte de yenilenebilir güneş enerjisi sisteminin de kurulumunu tamamladık. 1,4MW enerji üretimiyle tükettiğimiz enerjinin belli bir kısmını kendimiz karşılayarak ülke ekonomimize karbon salınım miktarı açısından destek veriyoruz. 2022 yılı sonuna kadar mevcut laboratuvar departmanının eksik test cihazlarını tamamlayıp akredite bir laboratuvar haline getirmiş olacağız. Yine yılın son çeyreğinde Ekstrüzyon Şişirme Levha Hattıyla da ürün gamımızı artırmayı hedefliyoruz.

Açıkçası pandemi dönemi, insanlık için tekrarlanmasını kesinlikle istemeyeceğimiz bir dönemdi. Ancak hayat devam ediyor. Biz de o dönemde neler yapabiliriz diye hedeflerimizi gözden geçirerek esnek bir biçimde ağırlığımızı Medikal Ekipmanları Sektörüne kaydırdık. Sektörün Hasta Yatağı Parçaları, İlaç Dağıtım Arabaları ve İlaç Dolapları ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. Artan talep ile bu süreçten oldukça güçlenerek çıktık.

Hammadde fiyatlarındaki global artış, navlun fiyatlarının özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla zirveye çıkması, enerji fiyatlarının tırmanışı tüm dünyada olduğu gibi bizi de maalesef maliyetler açısından olumsuz etkilemektedir. Buna mukabil her kriz bir fırsattır felsefesiyle, bu durumu fırsata çevirip katma değerli üretime yönelerek Avrupa ülkelerine ihracata hız verdik ve bunun sonucu olarak da ilk çeyrekteki üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre %40 üzerinde tamamladık.

Günümüzde teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojiden uzak olmak dünyadan, ticaretten kısacası hayattan uzak olmaktır. Tüm dünyadaki gelişmeleri gerek modern üretim teknikleri, gerekse Sanayi 4.0 ile uyumlu ekipmanları yakından takip edip kendimizi entegre etmek üzerine planlar yapıp bunları da sürekli güncelliyoruz. 2030 yılına kadar bu konudaki yatırımlarımızı tamamlamış olmayı hedefliyoruz.

BEYSAD hem sektörel hem de toplumsal bir açığı kapatarak büyük bir görevi yerine getirmektedir. Eğitimleri, titiz çalışmaları ve bunları bizlerle paylaşması sektörün dünü bugünü ve yarını için önemlidir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 15:52