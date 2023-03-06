Çorumlu işadamı Türkiye’de sektörünün en büyüklerinden 

İstanbul ve Eskişehir’de çorap fabrikaları bulunan Çorumlu işadamı Ümit Özüren, Türkye’nin en büyük çorap üreticilerinden biri haline geldi.

Çorapçılarıyla ünlü Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyü nüfusuna kayıtlı Murat Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özüren, ürettiği çorapların tamamını yurt dışına ihraç ediyor.

Yıllık 18 milyon dolar ihracat yapan Çorumlu işadamının hedefi ise 2 yıl içinde 25 milyon dolar ihracat yapmak.

Türkiye’nin en büyük çorap üreticilerinden Ümit Özüren sahibi olduğu Murat Çorap’la ilgili şu bilgileri verdi;

“Murat Çorap'ın temelleri 1971 yılında atıldı. Birçok çorap firmasının sahibi gibi biz de Çorum Sungurluluyuz. Babam İstanbul'da bir hemşehrimizin çorap firmasında makineci olarak çalışmaya başlıyor. İşi öğrendikten sonra Mahmutpaşa'da küçük bir atölye açıp, fason olarak çorap üretimine geçiyor. 1980'lerde ben ve kardeşlerim de işe dahil olduk. İhracatın başlamasıyla birlikte işler büyüdü. 1996 yılında İstanbul Güneşli'deki fabrikamızı, 2009 yılında da Eskişehir'de ikinci fabrikayı açtık. İki fabrikanın kapasitesi yıllık 33 milyon çift. Üretimin yüzde 40'ını İstanbul'da, yüzde 60'ını Eskişehir'de yapıyoruz. İnce kadın çorabı hariç tüm kategorilerde üretim yapıyoruz. Toplam 300 çalışanımız var. Geçen yılki ciromuz 17 milyon dolar oldu. Bunun neredeyse tamamı ihracat.

ÜMİT ÖZÜREN KİMDİR?

Çorap Sanayicileri Derneği'nde sekiz yıl yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapan Ümit Özüren, 2004-2012 yılları arasında Süleyman Orakçıoğlu ve Hikmet Tanrıverdi'nin başkanlığı dönemlerinde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (İHKİB) dokuz yıl yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. İHKİB'in Eğitim Vakfı'nda halen Yönetim Kurulu Üyesi. Özüren, hazır giyim sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) de en tecrübeli yöneticilerinden. Sekiz yıldır bu kuruluşun yönetim kurulunda yer alan Özüren, bu dönem TGSD'nin dört başkan yardımcısından biri. Teamüller gereği başkan yardımcılarının daha sonra başkan olduğu TGSD'de, Özüren'in de başkanlık koltuğuna oturması muhtemel. İstanbul Sanayi Odası'nda ise Çorap Meslek Komitesi Başkanı olan Özüren, aynı zamanda Yanındayız Derneği'nin de üyesi.

HAYALİ, BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK

İş dünyasının onca sivil toplum kuruluşuna ve kendi işine mesai harcayan Ümit Özüren, spora da vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Hem de öyle böyle değil. Koyu bir Beşiktaşlı olan Özüren, Kara Kartal'ın İstanbul'daki hiçbir maçını kaçırmadığını söylüyor. BJK Kongre Üyesi olan Özüren, iş dünyası kuruluşlarında başkan olmayı düşünmese de konu Beşiktaş olunca hedefini açıkça ortaya koyuyor. Spor kulüplerinin iyi yönetilmediğini ifade eden Özüren, hedefinin bir gün Beşiktaş'a başkan olmak olduğunu söylüyor. Özüren, "Daha önce yönetim kurulu üyeliği teklifi aldım ama o dönemlerde yönetime girmek istemedim. Türkiye'de futbol son 10 yılda çok geriledi. Eğer yönetimi eleştiriyorsak, oraya talip olmamız gerekiyor" diyor.

O DA İNEGAZİLİLİ

Türkiye'de bazı iş kolları bir şehirle özdeştir. Örneğin saat sektöründe faaliyet gösteren çoğu firmanın sahibi Antalya'nın Akseki ilçesindendir. Yine kumaş firmalarının çoğu Malatya Yeşilyurt, iplik üreticileri ise daha çok Kahramanmaraş ve Kayseri kökenlidir. Çorap sektöründe de böyle bir durum var. Üstelik bu sektördeki firmaların sahiplerinin çoğu aynı köyden. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili Köyü, çorapçılarıyla meşhur. Murat Çorap gibi sektörün en büyükleri arasında yer alan Öztaş, Gelal, Beks, Azim, Alpin, Atlas, Doğan, Çelik ve Örmeci, İnegazilili ailelere ait.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 18:53