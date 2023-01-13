Çorumlu Tır şoförü kaza yaptı: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Çorumlu Tır şoförü S.K (48), Kahramanmaraş'ta kaza yaptı. Kazada Uzman Çavuş Resul Karabut hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş'ta, Çorumlu Tır şoförü S.K yönetimindeki 19 ABH 571 plakalı TIR'a arkadan çarpan Uzman Çavuş Resul Karabut (23), kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada Tır şoförü S.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 12:13