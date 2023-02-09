Çorumlu Uzman Çavuş ve ailesinden acı haber

FATİH BATTAR

Gaziantep'te görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş Abdülkadir Bıyık, eşi Gurbet Bıyık, çocukları Duru Ecrin Bıyık ve Alp Kerim Bıyık, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş ve ailesi Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde Gaziantep'teki Gaziantep Bulvarı Gazino Blok numara 75 adresindeki evinde göçük altında kaldı. Uzman Çavuş ve ailesinin cenazeleri enkazdan altından bugün çıkarıldı.

Çorum'un merkeze bağlı Tarhankozlusu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Abdülkadir Bıyık ve ailesinin cenazesinin Çorum'a getirilerek, köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, Bıyık ailesine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.