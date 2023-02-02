Çorum’un ilk Dış Ticaret ve Gümrük Müşavirliği HAN Danışmanlık bünyesi altında hizmete girdi

YÜKSEL BASAR

Osman Alaca’nın Müdürü olduğu, Çorum’un ilk Dış Ticaret ve Gümrük Müşavirliği Danışmanlık Merkezi hizmete girdi.

‘ÇORUM’UN DIŞ TİCARET RAKAMLARINA ANLAMLI BİR DEĞER KATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK’

Han Danışmanlık bünyesinde Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Hürsucuoğlu Apt. B Blok Numra7/1 adresinde hizmete giren danışmanlık merkezi ile ilgili bilgi veren Osman Alaca, yaşanan pandemi ve iktisadi krizler sonrası değişen dünya ticaretinde Çorum için dış ticaret rakamlarına anlamlı bir değer katmak için yola çıktıklarını söyledi.

‘AMACIMIZ İŞ DÜNYASININ MENSUPLARININ ULUSLARARASI TİCARETİNE MÜŞAVİRLİK ETMEK’

Amaçların Çorum’daki iş dünyasının mensuplarının uluslararası ticaretine müşavirlik etmek olduğunu belirten Alaca, “Firmamız bir danışmanlık şirketi bünyesinde Gümrük Müşavirliği, Dış Ticaret ve Av. Mustafa Sinan Koçak ile Hukuk Danışmanlığı olarak üç ana birim üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet şeklinin Çorum’da bir ilk ve ülkemizde ise birkaç örneği bulunmaktadır” dedi.

‘İŞ DÜNYASININ DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ’

İddialarının, saha çalışanlarıyla ve deneyim sahibi uzman ekipleri ile iş dünyasına zamanında ve eksiksiz hizmet etmek ve heran ulaşılabilir olmak olduğunu ifade eden Alaca, “Çorum’un iş dünyasına ve Çorumluya hizmetin yine Çorumlunun elinden olması prensibiyle organize ettiğimiz kurumumuzu, değişen dış ticaret dinamiklerine uygun bir şekilde hizmetinize sunuyoruz. Kıymetli iş dünyamızdan birlikte hareket etmek adına desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.