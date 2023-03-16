‘Çorum’un problemlerini Ankara’ya taşıyarak çözüm yollarıyla Çorum’a döneceğim’

FATİH BATTAR

Çorum Eski Belediye Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, parti binasın bir basın toplantısı düzenleyerek, milletvekilliği adaylığını açıkladı.

Çorum’un problemlerini Ankara’ya taşıyarak çözüm yollarıyla Çorum’a döneceğini belirten Gül; “Çorumumuzun her köşesine giderek büyüklerimizle, bilim adamlarımızla, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle, kadınlarımızla ve gençlerimizle çokca görüşmeler yaptık. Yıllardır ortak akıl ve istişare kültürüne olan inancımla Çorumumuza nasıl katkı verebiliriz sorusunun cevabını aradım. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Çorum’un problemlerini Ankara’ya taşıyacağım. Çözüm yollarıyla Çorum’a döneceğim inşallah. Çorum siyasetine ‘kadim ses, güçlü nefes’ olacağız.” dedi

‘ÇORUM TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023-2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda Çorum’un Türkiye’de öncü şehirlerden biri olacağını ifade eden Gül; “Bu şehrin mayasını Kerebigazi, Hüseyingazi, Koyunbaba, Elvan Çelebi daha adını sayamadığımız nice kimseler karmıştır. Şehrimizde hrika üreticiler, dünyada nam salmış işadamlarımız var. Bunların hizmetkarı olacağız. Varsa önlerindeki bürokratik engelleri şahsi meselem kabul edeceğim ve gece-gündüz onlarla diyalog halinde olacağım. Şehrimizin talepleri arasında olan hava, kara ve demiryolu ulaşımında bugüne kadar büyük hizmetler yapılmıştır. Devam edenlerin takipçisi ve yapılamayanların ısrarla getirilmesi için çalışacağız.” şeklinde konuştu

‘VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM’

‘Kurulduğu günden bu yana içinde bulunmaktan onur ve gurur duyduğum ‘AK Hareketimizin’ önce gönül bağıyla ardından bizzat her seviyede öncü şehrimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek hizmet ettiğim ve bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden bugün AK Parti’den aday adaylığını açıklıyorum’ diyen Gül; “Bizim için siyaset hayırda yarışma işidir. Yoksa birilerini yok etme, olmadık iftira ve sözlerle yıpratma, başkalarının omzuna basarak yükselme, insanların yaptıklarını yok sayma asla değildir ve öyle de olmayacaktır. AK Parti’nin bir neferi olarak insanların ve toplumun tamamını kucaklama siyasetimiz devam edecektir. Bütün kalbim, aklım ve dünya gerçeklerinin gösterdiği üzere ülkemizin geçtiği bu zor ve çetin günlerde Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak güç ve iradenin önce Allah, sonra milletin sevgisinin kazanmış sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’ndan başkasının olamayacağını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Eğitimcilik, sendika kurucu başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı, Çorumspor Başkanlığı, Güreş Federasyon Asbaşkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkanlığı ve Bakan Müşaviri olarak siyaset, spor ve bürokratik alanlarda epey tecrübe edindim. Bunları ışığında Çorum’daki hemşehrilerim partimizin genel merkezindeki yöneticilerimizle yaptığımız istişarelerin, yakın dostların ve arkadaşlarımla yaptığım görüşmeler sonucunda reisimizin önderliğinde Çorum Milletvekili olarak hizmet etmek üzere aday adayı olma kararı aldım. Nasip olur milletvekili olursak Zeki hoca, Zeki başkan, kardeş, ağabey olarak her zaman ulaşılabilir olacağıma ve vatandaşımızın sıkıntılarını çözüm bulmak için elinden geleni yapacağıma söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.