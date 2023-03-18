FATİH BATTAR

Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Avukat Hüseyin Kılıç, AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 yılından bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği, Disiplin Kurulu Başkanlığı, Demokrasi ve Hakem Heyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulunduğunu belirten Kılıç; Türkiye’nin ikinci yüzyılına dair yeni proğram ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonu için dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değerli kadrolarımızla birlikte yürümek için 28. Dönem Milletvekilliğine aday adayı olarak huzurlarınızda bulunmaktayım.” dedi

Çorum’da doğduğunu, Çorumda okuduğunu, Çorum’da doyduğunu, Çorum’da çalıştığını ve yaşadığını ifade eden Kılıç, Sizleri temsil için Ankara’da olacak olsamda bağlarımı koparmadan Çorum’da yaşamaya devam ederek ve Çorum’un sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana gerek ükede gerekse de Çorum’da bir çok sorunu çözdüğünü anlatan Kılıç; “Ülkemiz cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ak kadrolarla birlikte geçen 22 yıllık süreçte çağ atlamıştır. Hayal dahi edilemeyecek hizmetler yapılmış, ülkemiz her alanda dünyada ve bölgesinde gündem takip eden değil, gündemler oluşturan bir güç haline gelmiştir. Ülkemizin dünyada ve bölgesinde ,bir güç haline gelmesi ve söz sahibi olması türkiye düşmanlarını bir araya getirmiş, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmanın yollarını sürekli arar olmuşlardır. Milletimiz, feraseti ve sağ duyusu ile bu karanlık güçlerin hedeflerine ulaşmasına asla müsade etmeyecektir. Bizlere düşen cumhurbaşkanımızın layık olduğu yerde hizmetlerine devam etmesi için ve mecliste de ak partimizin güçlü bir şekilde temsil edilmesi için çok çalışmaktır. Memleket ve milletmiz için bir ve beraber olmak gibi bir mecburiyetimiz vardır. Şairin dediği gibi;

Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikayet ölümden olsun. Bu dizelerde ifade edilen bir memlekette yaşayabilmemiz için bizler küçük hesaplar yapmadan , bir ve beraber olursak , “iri” oluruz. Biz sen ben demeden, birilerinin oyununa gelmeden birlikte hareket edersek , dim dik ayakta durursak “diri “ oluruz ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yöresine, rengine, diline bakmadan bütün bunları bir zenginlik olarak görüp kardeşilik hukuku içerisinde kucaklaşırsak işte o zaman hep birlikte Türkiye oluruz.” ifadelerini kullandı