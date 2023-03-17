‘Çorum’un ve ilçelerinin beklentilerini çok iyi biliyorum’

FATİH BATTAR

AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Haşim Ahlatcı, milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti’nin kuruluşunda yer aldığını ve 2003-2006 yılları arasında kurucu Merkez İlçe Başkanlığı yaptığını belirten Ahlatcı, “22 yıldır karanlık kapalığa, aydınlığa açık şiaarıyla hereket ettik ve bu düsturla da bütün insanlarımıza selamladık, selamlamaya da devam ediyoruz. Görev yaptığım süre içerisinde kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olmaya çalıştık. Hiçbir zaman insanlarımıza tepeden bakmadı.” dedi

Çorum’un ve ilçelerinin beklentilerini çok iyi bildiğini dile getiren Ahlatcı; “Çorumuzun, İskilipimizin, Alacamızın, Bayatımızın, Boğazkalemizin Dodurgamızın, Kargımızın, Laçinimizin. Mecitözümüzün Oğuzlarımızın, Ortaköyümüzün, Osmancıkımızın, Sungurlumuzun ve Uğurludağımızın insanlarının beklentilerini çok iyi biliyorum. Sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın, köylümüzün sorunlarını biliyorum. Sanayicimizin üretiminin artırılması, esnafımızın gelirinin artırılması, köylümüzün hasadının artırılması için neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Herkesi ve her kesimi temsil edeceğim. Hemşehrilerimizin haklı taleplerine ve isteklerine sahip çıkacağım. Türkiye yüzyılında, Türkiye'yi ve özelinde Çorum u daha ileriye doğru taşımak için kendimize güvenelim, Çorum'a güvenelim, Türkiye'ye güvenelim Hepimiz bu yola çıkarken ta başından beridir Rahmetli Menderes' in deyimi ile siyaset gömleğinin ateşten bir gömlek olduğunu biliyoruz. Ülkemiz için gece gündüz demeden, yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs 2023 yeni bir yenilenme günü olacaktır. Daha aydınlık bir Türkiye ve Çorum için, çocuklarımız için, gençlerimiz için geleceğimiz için 14 Mayıs 2023 inşallah kutlu bir gün olacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili seçimleri için aday adaylığımı açıkladığım bu günde şahsıma ve Ak Parti ye göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İnşallah AK Parti milletvekilliği aday adaylığımız, Türkiyemize Çorumumuza, ve şahsıma hayırlı olur.Yüce Allah cc yar ve yardımcımız olsun. Yarınlarımız ak ve aydınlık olsun.” ifadelerini kullandı.