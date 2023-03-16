‘Cumhurbaşkanımızın yanında bir nefer olarak bulunmaktan gurur duyuyorum’

FATİH AKBAŞ

Benka Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Binasında basın açıklaması yapan Mehmet Vahdettin Küçükbenli, sözlerine, deprem ve sel felaketlerinde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir afet yaşandığını belirten Mehmet Vahdettin Küçükbenli, “O kadar güçlü bir devletimiz var ki hiçbir ülkenin baş edemeyeceği bir acı ve yıkıma, anında müdahale ile afetzedelerimizin yanında olmuştur. Tüm yaraların hızlı bir şekilde sarılması için seferber olunmuştur. Aynı zamanda tüm sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız yardım kampanyaları ile devletimize yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu durumlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçim günüdür deyip ülkemizi içten yıkmaya çalışan bazı kesimlere en net cevabı vermiştir. Allah’ın izni ile bizler bu azimle yine yeniden iktidar olacağız. Bende bu zor günlerde partimin yanında yer alarak milletvekilliği aday adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum” dedi.

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren hep içinde olduğunu ve 2011 yılında birinci dönem Merkez İlçe yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve şu ana kadar görev yapan tüm milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu kaydeden Küçükbenli, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir nefer olarak bulunmaktan gurur duymaktayım. Artık bu günden sonrada sevdalısı olduğum memleketime ve partime daha faydalı olabilmek için milletvekilliği aday adayı olmaya karar verdim. Sanayici olmam sebebi ile imalat yapan ve üreten sanayicilerimizin sorunlarını bilmekteyim ve bunlara bir nebze faydam olabilecekse ne mutlu bana bu sebepten sanayici kimliğimle memleketime fayda sağlamak istiyorum. 1980 yılından itibaren aile şirketimiz olan firmamızın üçüncü kuşak yöneticisiyim. 2001 yılından sonra AK Parti’mizin atılımları ile ihracat yapan bir firma haline geldik. Bugün geldiğimiz noktada 45 ülkeye ihracat yapmaktayız. 2016 yılında kurucusu olduğum Ankara merkezli Türkiye genelini kapsayan bir sivil toplum kuruluşunun da iki dönemdir başkanlığını yürütmekteyim.

Ticaret geçmişim ve sivil toplum kuruluşlarında yapmış olduğum yöneticilikle edinmiş olduğum tecrübelerimle bu görevi layıkı ile yapmaya talibim. Bizler Ahilik kültürü ile yetiştirilip haramı helali bilen israfa karşı bir birey olarak yetiştirildik. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız bu görevi bizlere tevdi ederse canla başla çalışacağıma emin olabilirsiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun”ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Mehmet Vahdettin Küçükbenli’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 18:33