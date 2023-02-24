MURAT ÇETİN

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden beri bölgede olan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, bölgede devletin bütün imkân ve kabiliyetiyle seferber olduğunu belirterek, “Kardeşlerimizin güçlü devletimize olan güvenleri tam. Her türlü zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

Bölgede depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Büyük milletimiz, güçlü devletimiz el, ele, gönül gönüle, bütün yaralarımızı saracak, her türlü zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Kardeşlerimiz yaşadıkları büyük ızdıraba, felakete rağmen, tam bir sabır ve teslimiyet içerisinde, aziz milletimize, güçlü devletimize olan güvenleri tam elhamdülillah” açıklamasında bulundu.

TOKİ'nin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedeler için ilk etapta yapacağı 855 konutun yapımına başlandığını da aktaran Milletvekili Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü devletimiz, depremin 18. gününde afetin yıkıma neden olduğu şehirlerimizde yeniden inşa ve ihya sürecini bilimsel, hızlı ve güçlü bir şekilde başlattı. En kısa zamanda vatandaşlarımızı evlerine kavuşturarak yaralarımızı sarıp şehirlerimizi ayağa kaldıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.