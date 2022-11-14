Didim'de eğitim ve dinlenme tesisi kiralama ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna ait Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mevkiinde bulunan eğitim ve dinlenme tesisi aylık en az 197 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhale, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda kapalı zarf usulü ile teklif alma yöntemiyle 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 18:00