Dikkat! 5 gün sonra başlıyor, cezası 1152 lira

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 1100-1700 lira fiyat aralığında satışa sunuluyor.

Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 150-200 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 200-300 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 150-200 lira düzeyinde uygulanıyor.

Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 300-400 lira olarak uygulanıyor.