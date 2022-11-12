Dikkat! Bu mahallelerde 17 saatlik su kesintisi olacak

Çorum'da 15 Kasım Salı günü 10 mahallede su kesintisi yapılacak.

Dikkat! Bu mahallelerde 17 saatlik su kesintisi olacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından çelik isalet hattında oluşan arızadan dolayı  hat üzerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağından Akkent, Yavruturna, Yeniyol, Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Karakeçili, Ulukavak, Üçtutlar ve Buharaevler Mahallesi'nde  su kesintisine gidileceği açıklandı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 15 Kasım Salı günü 06.00 ile 23.30 saatleri arasında içmesuyu  ana besleyici hat üzerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağı için su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 10:58
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