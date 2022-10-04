‘Din görevlileri çevresindeki insanların derdiyle dertlenen örnek şahsiyetlerdir’

Vali Mustafa Çiftçi, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle yayınladığı mesajında, camilerin, dini ve milli değerlerimizi kendisinde buluşturan, sosyal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan ve insanı manevi huzura kavuşturan kutsal mekânlar olduğunu belirtti.

Bu kutsal mekanlarda mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan din görevlilerinin, toplumda din görevlileri ve aynı zamanda sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan, çevresindeki insanların derdiyle dertlenen örnek şahsiyetler olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Bu duygu ve düşüncelerle, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, kutsal mekânlarımızın imar ve ihyasında elinden gelen destek ve katkıyı sağlamış, din hizmetinde bir ömür tüketmiş olan görevlilerimizi ve hayır sahiplerimizi şükranla anıyor; kendilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, 17:46