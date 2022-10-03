Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda münhal bulunan kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden (https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav) yapılacak. Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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