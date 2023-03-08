Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4/B Sözleşmeli 80 personel alacağını duyurdu.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacağı belirtildi.
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