Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4/B Sözleşmeli 80 personel alacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4/B Sözleşmeli 80 personel alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 18:27
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