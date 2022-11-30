Dostlarımızdan sohbet ziyareti

HURŞİT BOZKURT

Milli İrade Platformu Sözcüsü Atıf Der Başkanı Mustafa Lek ve İnsani Değerler Platformu Önceki Dönem Sözcüsü Çorimder Başkanı Ayhan Boyraz gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet etti.

Geçmişten bugüne pek çok hatıranın canlandığı sohbette, Türkiye ve Çorum gündemine dair de fikir alışverişlerinin gerçekleştiği ziyareti, “Dost ziyareti” olarak adlandıran Mustafa Lek ve Ayhan Boyraz’a ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Çorum’un STK kültürüne önemli katkıları olan misafirlerine ziyaretleri ve samimiyetleri için teşekkür etti.