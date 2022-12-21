DSİ Alaca’nın bereketli topraklarını ihya ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada Alaca’da tamamlanan ve devam eden yatırımların son durumu açıklandı.

Alaca’da tamamlanan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında yapılan yazılı açıklamada projeler hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Alaca’nın bereketli topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Alacalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Çorum’da tarımın en önemli ilçelerinden biri olan Alaca’da ziraatın daha da gelişmesi için Koçhisar Barajı, Hitit Gökpınar Barajı ve Alaca Kızkaraca Gölet’i işletmeye alınmıştır. Bunun yanında Alaca’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Bu kapsamda Alaca Küçükhırka Barajı’nın ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Projeleri tamamlanmış olan Alaca Küçükhırka Barajı’nın temelden yüksekliği 32,94 metredir. 522.000 m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 1.420 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. İşletmeye alınan ve inşaat aşamasında olan depolama tesislerinin yanı sıra 2 baraj 2 göletin planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. 600.000 m3 su biriktirme hacmine sahip Alaca Perçem Barajı, 700.000 m3 su biriktirme hacmine sahip Alaca İsmailli Gölet’i, 800.000 m3 su biriktirme hacmine sahip Alaca Büyükhırka Gölet’i ve 2 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Alaca Sincan Barajı Yükseltilmesi işi planlama aşamasındadır. Alaca için sulamanın önemi büyük. Bunun için inşa edilen Kızkaraca Gölet’i Sulaması ve Koçhisar Barajına ait cazibeli sulama ile toplam 78 bin 340 dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Alaca Koçhisar Sulaması 2. kısım projesinin kapsamında 42.760 dekar arazinin sulama tesisi yapımı devam etmektedir. Bu sulama tesisinin tamamlanması ile toplamda 121 Bin 100 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Seyitnizam Gölet’i Sulaması ile İbrahimköy Gölet’i Sulaması inşaat programımızda yer alıyor. Bunların dışında 6 adet sulama projesi de yine planlama ve proje safhasında bulunuyor.

ALACA’YA MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU SAĞLANDI

Koçhisar Barajı Alaca İçmesuyu İsale Hattı projesi kapsamında yıllık 2,54 milyon m3 kapasiteli 10,75 km isale hattı yapılmış olup Alaca ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edildiğini maksadı ile 16.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Alaca İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinde, Alaca ilçesine günlük 100.000 m3 kapasiteli içme ve kullanma suyu maksatlı arıtma tesisi inşa edilmiştir. 16.09.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Koçhisar Barajı Şamandıralı Su Alma Yapısı projesi ile barajdan suyu daha üst kotlardan alarak Çorum ili ve Alaca ilçe merkezine daha sağlıklı günlük 12,12 milyon m3 içmesuyu temin edilmiştir. 30.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Ayrıca, Alaca İlçesinde taşkın riskini azaltmak için inşa edilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile 1 ilçe merkezi, 1 adet belde ve 1.560 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 adet taşkın koruma tesisinin de planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Alaca’da toplam 21 bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Alaca ilçesinde 20 adet yerleşim biriminde tapu tescil işlemleri tamamlanmış ve hak sahiplerine tapuları dağıtılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.” (Haber Merkezi)